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الخميس 16 نيسان 2020 ساعة 08:24

عزل 7 بنايات في إربد الأردنية بسبب مصاب بكورونا

عزل 7 بنايات في إربد الأردنية بسبب مصاب بكورونا
وأضاف الزيتاوي في حديث له: "أصبح مجموع البنايات المحجور عليها، والتي وضعت تحت يد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية سبع بنايات، تم عزلها كاملا، إضافة إلى إغلاق بعض المحال التجارية".

من جانبه، لم يستبعد عضو فريق الاستقصاء الوبائي عمر القواسمة، أن يقرر رئيس اللجنة التنفيذية لخلية إدارة أزمة كورونا في إربد المحافظ رضوان العتوم، عزل الحي كاملا، على أساس نتائج العينات التي ستظهر لاحقا، مؤكدا أنه جرى تعقيم ومسح المنطقة بالكامل.

وقال الزيتاوي، إن فرق الاستقصاء الوبائي، قامت بجمع عينات من عشرات الأشخاص المخالطين للسائق المصاب.

وأشار الزيتاوي إلى أن نتائج الفحوصات للعينات التي تم جمعها من المخالطين، أكدت إصابة 3 أشخاص من عائلة السائق، تم عزلهم في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي.

وبين أن فرق الاستقصاء الوبائي قامت بأخذ عينات من جميع المحال التجارية الموجودة في المنطقة، حيث يشتبه قيام المصاب بالذهاب إليها لشراء احتياجاته.

وأغلقت القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية الطرق المؤدية إلى المنطقة ومنعت الأشخاص القاطنين في العمارات من الخروج والدخول إليها.

وكان الزيتاوي، قد قال إن سائق الشاحنة دخل الأردن برا بتاريخ 9 أبريل، قادما من إحدى الدول الخليجية دون إجراء الحجر الصحي لمدة 14 يوما ودون الخضوع لفحص كورونا.

وحسب الزيتاوي، فإن المعلومات التي أدلى بها المصاب تشير إلى انه خالط زهاء 40 شخصا من مجاوريه من البنايتين السكنيتين، حيث تم اخذ 12 عينة من مخالطين له وستستكمل الفرق الوبائية جمع العينات من جميع الأشخاص المخالطين له.
 
رقم : 856998
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