اليمن.. طيران العدوان يشن سلسلة غارات على عدة محافظات

وافادت مصادر أن طيران العدوان شن غارتين وألقى قنابل ضوئية على منطقة الأعروش بمديرية خولان الطيال، كما شن غارة على منطقة الوتدة بذات المديرية.



وأضافت أن العدوان شن غارتين على منطقة وادي ظهر، فيما استهدف مديرية همدان بـ6 غارات.



وأفاد مصدر في محافظة صنعاء أن طيران العدوان السعودي استهدف فجر اليوم 3 كسارات للأحجار ومزرعة مواطن في مديرية همدان ملحقا أضرارا بالغة بها.



وأضاف أن إحدى غارات العدوان استهدفت مزرعة مواطن بالقرب من مستشفى ضلاع بهمدان ما أدى لتضررها والمنازل المجاورة لها.



وفي مارب شن طيران العدوان غارتين على مديرية مدغل.



أما في عمران فشن غارة على مديرية حرف سفيان.



وفي الحديدة استهدفت مدفعية قوى العدوان المطار بعدد من القذائف.