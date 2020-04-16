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الخميس 16 نيسان 2020 ساعة 12:44
اللواء باقري:

الجيش الايراني ينفذ مهامه بشجاعة واكثر نجاحا مما مضى

الجيش الايراني ينفذ مهامه بشجاعة واكثر نجاحا مما مضى
وفي تصريح ادلى به للصحفيين اليوم الخميس اثر لقائه القائد العام للجيش الايراني اوضح اللواء باقري، بان الاستعراض العسكري للقوات المسلحة لن يقام لمناسبة يوم الجيش الذي يصادف غدا نظرا لالتزام البروتوكولات الصحية بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد وسيقام بدلا عنه "استعراض الخدمة" بهدف اجراء عمليات التعقيم والتطهير في مختلف انحاء البلاد من قبل وحدات الجيش.

واضاف، ان جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية يؤدي مهماته الان بانسجام وتنظيم مناسب وجهوزية كاملة وتحرك عال وشجاعة واكثر نجاحا مما مضى، في الدفاع عن الحدود البرية والجوية والبحرية للبلاد.

ونوه اللواء باقري الى ان الجيش الى جانب حفاظه على جهوزيته القتالية والدفاعية ودون اي خلل في اداء مهماته الذاتية، يقوم الان بكل قواه بالمساعدة في الدفاع عن صحة وسلامة الشعب، لافتا الى مهام الجيش في هذا المجال ومنها تعقيم الطرقات والساحات العامة والشوارع في مختلف المدن ومراقبة حركة التنقل في الطرق بين المدن فضلا عن المشاركة في استقبال ومعالجة المرضى المصابين بفيروس كورونا في اكثر من 30 مستشفى تابعا للجيش لتقديم الخدمة الى جانب جميع الاعزاء في القطاع الصحي في البلاد.
رقم : 857063
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