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الخميس 16 نيسان 2020 ساعة 12:46

الادميرال خانزادي: القوات المسلحة تخطط لتصنيع غواصة نووية

الادميرال خانزادي: القوات المسلحة تخطط لتصنيع غواصة نووية
واشار الادميرال خانزادي الى امكانيات الجيش في صنع الغواصات النووية، مضيفا اننا نخطط لتصنيع غواصة نووية ، مبينا انه بات بامكان وزارة الدفاع تصنيع غواصات اكبر حجما من طراز " فاتح".

واكد ان موقف الجمهورية الاسلامية في مجال الطاقة النووية واضح وشفاف وان قائد الثورة اكد مرارا على ان البرنامج النووي هو للاغراض السلمية فقط.

وبين ان جميع الاجهزة الحكومية تسير في هذا الاتجاه في استخدام الطاقة النووية وان جميع المعاهدات والمواثيق الدولية لاتمنع الاستخدام السلمي لها ولكن عندما يتم الكلام عن السلام فلايمكن تحققه بدون استعداد دفاعي .

وصرح انه في حال عدم وجود قوة رادعة واستعداد دفاعي فلايمكن تحقق السلام ولهذا فإن جميع دول العالم لها قوات مسلحة لارساء الامن والسلام .

واكد ان بحرية الجمهورية الاسلامية وخلال الاعوام الماضية شهدت تطورا كبيرا من حيث المعدات والتجهيزات التقنية والعسكرية والحربية والتي تمت على يد المختصين في الصناعات العسكرية الايرانية، مصرحا ان ايران باتت اليوم مكتفية ذاتيا في جميع المجالات العسكرية وستشهد مرحلة التطور الثانية انتاج معدات متفوقة تقنيا مما سيجعل قواتنا اكثر قوة وصلابة في مواجهة التهديدات.

واوضح ان مهام القوات البحرية في جميع الدول هي الحفاظ على الامن البحري الاقليمي لها الذي يساهم في الازدهار الاقتصادي لها، مبينا ان مياه ايران في منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحرعمان وشمال المحيط الهندي تتمتع بأمن واستقرار كامل.
رقم : 857065
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