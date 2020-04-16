تضرر منازل ومزارع اليمنيين بقصف طيران العدوان على صعدة

وأفادت مصادر بوقوع أضرار في منازل ومزارع المواطنين جراء قصف صاروخي ومدفعي سعودي على قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية.



وكان طيران العدوان السعودي الأمريكي قد شن، خلال الساعات الماضية 25 غارة على محافظات صنعاء وعمران والجوف والحديدة.