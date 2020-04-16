مجلس الوزراء اللبناني يوافق على تخصيص 450 مليار ليرة للمستشفيات

وقال عون في جلسة مجلس الوزراء اليوم الخميس ان بعض السياسيين الذين يستهدفون في الاعلام عمل ​الدولة​ ومؤسساتها هم أنفسهم من فتك بالدولة على مر السنوات وارتكبوا المخالفات المالية وغير المالية حتى تراكم ​الدين العام​، وهم اليوم يحاسبوننا على ما ارتكبوه هم من ممارسات اوصلتنا الى الوضع الحالي.



ورأى أنه لا يجوز السكوت على التجني المتصاعد، ولا بد من وضع الحقائق امام الرأي العام بكل تجرد حتى يكون الشعب هو الحكَم.



و حول الخطة الاقتصادية للحكومة اشار عون الى أن الخطة الاقتصادية يجب ان تأخذ بالاعتبار استرداد ​الأموال المنهوبة​ والموهوبة والأموال المحولة الى الخارج و​مكافحة الفساد​ والاثراء غير المشروع على ان يترافق ذلك مع تحريك ​القضاء​.