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الخميس 16 نيسان 2020 ساعة 13:51
وزير العدل العراقي يصل ذي قار ويتوجه الى سجن الحوت
وافادت مصادر رسمية ان وزير العدل فاروق امين وصل اليوم الخميس الى محافظة ذي قار متوجها الى سجن الحوت الذي يضم الالاف من الإرهابيين وازلام النظام السابق.
وقال مصدر مطلع لموقعنا إن “الوزير توجه فور وصوله للمحافظة إلى سجن الحوت”.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
857079
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