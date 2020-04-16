الصفحة الرئيسية
0
الخميس 16 نيسان 2020 ساعة 13:53

بکين ترد على تصريحات الأميركيين بشأن تسرب فيروس كورونا من ووهان

بکين ترد على تصريحات الأميركيين بشأن تسرب فيروس كورونا من ووهان
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو لي تسيان، في تصريح صحفي اليوم الخميس: "بخصوص ما يسمى بتسرب الفيروس والفرضيات الأخرى فهي خالية من أي دليل علمي".

وتأتي هذه التصريحات ردا على تقرير نشرته محطة "فوكس نيوز" التلفزية أمس الأربعاء، وذكرت فيه أن فيروس كورونا نشأ في معمل في ووهان، ليس كسلاح بيولوجي، وإنما كجزء من سعي الصين لإظهار أن جهودها لرصد ومكافحة الفيروسات تكافئ أو تفوق قدرات الولايات المتحدة.

وأشار هذا التقرير وتقارير أخرى إلى أن ضعف معايير السلامة في المعمل الذي تتم فيه التجارب المتعلقة بالفيروسات في ووهان تسبب في إصابة شخص ما بالعدوى وظهورها في سوق، حيث بدأ الفيروس الانتشار.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن حكومته تحاول تحديد ما إذا كان فيروس كورونا قد خرج من معمل في مدينة ووهان الصينية.

إلى ذلك قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن على بكين الإفصاح عما تعلمه بخصوص هذا الفيروس.
رقم : 857080
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الكاظمي يتجاوز عُقدة الأكراد والسنّة.. والحكومة إلى النور قريباً
الكاظمي يتجاوز عُقدة الأكراد والسنّة.. والحكومة إلى النور قريباً
ورقة عباس التهديدية تنقلب ضدّه.. و‘‘إسرائيل‘‘ تتهم الفلسطينيين بالعنصرية!
ورقة عباس التهديدية تنقلب ضدّه.. و‘‘إسرائيل‘‘ تتهم الفلسطينيين بالعنصرية!
16 نيسان 2020
بالفيديو: هل حقا استفزت قوارب ايرانية سفنا حربية امريكية؟
بالفيديو: هل حقا استفزت قوارب ايرانية سفنا حربية امريكية؟
16 نيسان 2020
مؤامرة الرياض لإدخال فيروس ‘‘كورونا‘‘ لليمن المحاصر
مؤامرة الرياض لإدخال فيروس ‘‘كورونا‘‘ لليمن المحاصر
16 نيسان 2020
اليمن.. طيران العدوان يشن سلسلة غارات على عدة محافظات
اليمن.. طيران العدوان يشن سلسلة غارات على عدة محافظات
16 نيسان 2020
الحرس الثوري يكشف عن أحدث انجازاته لتشخيص كورونا
الحرس الثوري يكشف عن أحدث انجازاته لتشخيص كورونا
15 نيسان 2020
القوات اليمنية تتصدى لثلاثة زحوف واسعة بمأرب والبيضاء
القوات اليمنية تتصدى لثلاثة زحوف واسعة بمأرب والبيضاء
15 نيسان 2020
الرئيس الايراني: نكافح فيروس كورونا والبطالة معا
الرئيس الايراني: نكافح فيروس كورونا والبطالة معا
15 نيسان 2020
الادميرال خانزادي يتفقد مراحل تطوير وتجهيز المدمرة ‘‘دماوند-2‘‘
الادميرال خانزادي يتفقد مراحل تطوير وتجهيز المدمرة ‘‘دماوند-2‘‘
15 نيسان 2020
المركزي الايراني يعد خططا للنمو الاقتصادي ما بعد كورونا
المركزي الايراني يعد خططا للنمو الاقتصادي ما بعد كورونا
15 نيسان 2020
الحرس الثوري: نواجه فيروسات كورونا والحظر والحرب النفسية
الحرس الثوري: نواجه فيروسات كورونا والحظر والحرب النفسية
14 نيسان 2020
الرئيس روحاني يعلن تفاصيل حزمة دعم لمواجهة كورونا
الرئيس روحاني يعلن تفاصيل حزمة دعم لمواجهة كورونا
14 نيسان 2020
صفقة تبادل الأسرى وجدّية ‘‘اسرائيل‘‘
صفقة تبادل الأسرى وجدّية ‘‘اسرائيل‘‘
14 نيسان 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكاظمي: الكابينة جاهزة وسيكون لنا حوار جاد مع اميركا
زنكنة : العمل جار بمشروع تصدير النفط الخام عبر بحر عمان
قوى العدوان ترتكب 77 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة
بدء انتخابات عامة في كوريا الجنوبية في ظل كورونا
النظام البحريني ينتقم من معتقلين بسبب حديثهما عن أوضاع السجن