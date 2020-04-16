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الخميس 16 نيسان 2020 ساعة 13:55
في عيد جيشها..

ايران تستبدل الاستعراض العسكري بالخدمي لمواجهة كورونا

ايران تستبدل الاستعراض العسكري بالخدمي لمواجهة كورونا
بعدما دقت دول العالم ناقوس الخطر للتحذير من مخاطر انتشار فايروس كورونا اتخذت ايران حزمة إجراءات صارمة حرصا على سلامة المواطنين.. فمنذ الايام الاولى لانتشار فيروس كورونا في البلاد واثر الاوامر الصادرة من القائد العام للقوات المسلحة، دخلت القوات المسلحة ومنها الجيش والقوة البرية الى الساحة لتقديم كافة الخدمات للمواطنين للحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقال قائد القوة البرية للجيش الايراني العميد كيومرث حيدري: هذا العام استبدلنا الاستعراض العسكري باستعراض الخدمة لنعطي قدرة اكبر في تقديم الخدمات للشعب خلال هذه الايام التي تعاني البلاد من انتشار فيروس كورونا.

ووفر الجيش الايراني في جميع المحافظات بشكل ما أنواعا مختلفة من الخدمات اللوجستية في مجال الصحة العامة، فيما سارع الى تنفيذ الاجراءات الوقائية حسب الخطط المرسومة، منها ايجاد نقاط سيطرة لفحص الحالة الصحية للوافدين، ناهيك عن تعقيم وتطهير المعابر والشوارع وأماكن التجمعات العامة، فضلا عن توزيع المستلزمات الصحية وتوسيع الخدمات التشخيصية والاغاثية واقامة المستشفيات الميدانية الى جانب مراكز النقاهة.

وقال رئيس مركز نقاهة الجيش في طهران العقيد ايليا زاهديان لقناة العالم: الجيش الايراني حظر دوما الى جانب الشعب ان كان في دفاعه عن الوطن وان كان في اطار تقديم الخدمات، واثبت هذا الامر خلال هذه الايام.

هذا وقد تظافرت في عموم مدن البلاد حملات شعبية إلى جانب المساعي الحثيثة لمؤسسات الدولة وبمشاركة واسعة لقوات التعبئة والقوات المسلحة الإيرانية بكل امكانياتها وجهوزيتها العالية لضمان السلامة العامة والوقوف امام انتشار فايروس كورونا المستجد.
رقم : 857081
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