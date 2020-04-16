وزير الصحة اللبناني: حريصون على النأي بالقطاع الصحي عن التجاذبات

وشدد ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ خلال لقائه وفدًا من نقابة أصحاب ​المستشفيات الخاصة​ على أهمية الدور الذي يقوم به ​القطاع الصحي​ الخاص بالتعاون مع القطاع الصحي العام لحماية الإنسان في أمنه الصحي في ​لبنان​.



أضاف أن ​الأزمة​ الإقتصادية ضاغطة وكذلك التحديات التي تواجهها المستشفيات الخاصة بكل أبعادها، ولكن ​الحكومة اللبنانية​ و​وزارة الصحة​ العامة حريصتان على النأي بالقطاع الصحي عن التجاذبات. وأكد الوزير حسن، أنه سواء في العلن أم في الكواليس، يتوافق الجميع على دفع مستحقات المستشفيات.



ولفت وزير الصحة العامة إلى أن الوزارة بادرت وباشرت في الاتفاق على ما سلف من حقوق متصلة بالأشهر الستة الأخيرة من العام 2019، مؤكدًا أن الوزارة تقف إلى جانب النقابة لتحصيل الحقوق المشروعة.