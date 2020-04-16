الحكومة العمانية تكشف عن موعد ذروة وباء كورونا

وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي بشأن وضع تفشي كورونا أن 12 فقط من المصابين الجدد عمانيون والـ97 الآخرون من غير مواطني البلاد.



وتماثل 45 مريضا للشفاء من كورونا في سلطنة عمان خلال اليوم الأخير، وارتفع إجمالي عدد المتعافين بذلك إلى 176 شخصا.



ولا تزال حصيلة ضحايا الوباء في السلطنة على مستوى أربع حالات وفاة.



وأكد وزير الصحة العماني، محمد السعيدي، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم أن حالات الإصابة بكورونا لا تزال في ارتفاع، ولكنه ليس حادا، وإنما في تباطؤ، مؤكدا أن السلطات تتوقع أن تصل البلاد إلى ذروة الوباء بين 23 و30 أبريل الجاري.



ويتوقع الوزير أن تسجل في ذروة الوباء حوالي 500 إصابة يوميا، ستحتاج 150 حالة منها إلى العناية المركزة.