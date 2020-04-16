الصحة السورية تكشف موضوعا هاما بخصوص تحاليل فيروس كورونا

ونشرت وزارة الصحة عبر حساباتها الرسمية أمس الأربعاء، أن مخبر الأمراض الطارئة والأوبئة في دمشق يضم 5 أجهزة تحليل (بي سي آر)، ومدة تحليل الكشف عن الاصابة بالفيروس تستغرق أكثر من 5 ساعات.



وبينت الوزارة أن كل أجهزة (بي سي آر) تجري أكثر من 100 تحليل بشكل يومي لأشخاص مشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا بعد أخذ عينات منهم، فضلاً عن وجود مخابر في اللاذقية وحلب وحمص.



وتلك العينات عبارة عن مسحات أنفية بلعومية أو فموية بلعومية، يأخذها فريق الترصد الموجود في المحافظات أو الكوادر الصحية في المشافي.



كما نوّهت وزارة الصحة إلى أن المسحات تبقى صالحة للتحليل لمدة 12 يوم ، كما يمكن أخذ مسحات من أشخاص متوفين، وفي حال كانت المسحة إيجابية يعاد التحليل مرة ثانية للتأكد من النتيجة.