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الخميس 16 نيسان 2020 ساعة 16:48

اليابان تفرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمكافحة كورونا

اليابان تفرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمكافحة كورونا
وقال آبي إن حالة الطوارئ ستطبق حتى السادس من مايو أيار وتهدف للحد من الانتقالات خلال عطلة "الأسبوع الذهبي" التي تحل بمطلع الشهر المقبل.

وسبق أن أعلنت اليابان حالة الطوارئ في سبع من 47 مقاطعة، على خلفية انتشار وباء كورونا.
رقم : 857119
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