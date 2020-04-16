لبنان... الشيخ قبلان يدين العدوان الصهيوني على سيارة مدنية

استنكر رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان، في تصريح اليوم، "بشدة الغارة الصهيونية على سيارة مدنية لبنانية عند الحدود السورية- اللبنانية في عدوان جديد ينتهك فيه العدو السيادتين اللبنانية والسورية، ويتزامن مع الخروقات شبه اليومية للسيادة اللبنانية، ما يؤكد نوايا الكيان الصهيوني العدوانية ضد لبنان وسوريا، وهو يتحمل كل تبعات عدوانه المستمر في تعريض المنطقة لحرب إقليمية لن تكون في مصلحته، فالعدو الإسرائيلي يلعب بكرة النار التي ستلهب كيانه الغاصب".



وقال: "نحن اذ نضع هذا العدوان برسم المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الامن المطالبين بإدانة اسرائيل ومعاقبتها على عدوانها وانتهاكها المستمر لسيادة لبنان، فإننا ندعو الى التنسيق الكامل بين لبنان وسوريا لما في مصلحة ومنعة واستقرار الدولتين والشعبين الشقيقين".