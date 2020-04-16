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الخميس 16 نيسان 2020 ساعة 18:40

اليمن..يحيى سريع يتوعد بالرد على تصعيد قوى العدوان

اليمن..يحيى سريع يتوعد بالرد على تصعيد قوى العدوان
وأوضح العميد سريع في سلسلة تغريدات عبر "تويتر" أن قوى العدوان نفذت أكثر من 32 عملية هجومية وتسلل منذ الخميس الماضي، مشيرًا إلى أن عمليات قوى العدوان الهجومية توزعت على محافظات مأرب والجوف والبيضاء وتعز وجبهات الحدود.

ولفت إلى أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن 230 غارة منذ الخميس الماضي توزعت على صنعاء وعمران والجوف ومأرب والبيضاء وصعدة والحديدة.

وأكد العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة اليمنية ستتخذ الإجراءات المناسبة للدفاع عن بلدنا وشعبنا لردع هذا العدوان والصلف السعودي الأمريكي وإيقافه عن غطرسته وغيه.
رقم : 857131
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