الأوقاف: استمرار تعليق حضور المصلين للأقصى في رمضان

وجاء في بيان المجلس مساء الخميس: "انطلاقاً من حرص مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية بالحفاظ على سلامة النفس البشرية والانسان في ظل الظروف الحالية واستمرار تفشي فيروس الكورونا حول العالم، وتيمناً بما وجهنا به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى سؤال الله تعالى العافية حين قال"سلوا الله العافية واليقين، فما أعطي أحد بعد اليقين شيئا خيراً من العافية، فسلوهما الله تعالى"، فقد قرر مجلس الأوقاف ‏وهو تعتصره الحرقة والالم ‏تمديد قراره بتعليق حضور المصلين للصلوات من جميع أبواب المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان المبارك وذلك تماشيا مع الفتاوي الشرعية والنصائح الطبية التي تحذر من التجمعات الكبيرة في ظل انتشار الوباء".



وأشار المجلس إلى أن اتخاذ القرار سيكون مؤلما لنا جميعا ‏حيث اعتدنا منذ مئات السنين أن نعمر المسجد الاقصى المبارك خلال الشهر الفضيل وأداء التراويح والجمعة والجماعة، لكن لتحقيق مقصد كبير من مقاصد الشريعةالاسلامية آثرنا ان نصلي في بيوتنا حفاظا على النفس البشرية، وفق البيان.



وأضاف: ‏ويطمئن مجلس الأوقاف جميع المسلمين بأن الأذان والصلاة لن ينقطعا في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان الفضيل من قبل أئمة المسجد وموظفي الأوقاف وحراس المسجد الأقصى المبارك الذين سيبقون معمرين للمسجد ومتواجدين على رأس عملهم بإذن الله بما في ذلك صلوات التراويح والجمع والجماعة.



كما تابع: "ونطمئن إخواننا المقدسيين بأننا سنصلي واياكم فرحاً وحمداً وشكراً لله عز وجل بفتح أبواب المسجد الأقصى المبارك وخدمتكم سالمين متعبدين في جنباته في أي لحظة نتلقى رأي الخبراء بزوال دواعي الاغلاق قبل نهاية الشهر الفضيل".



وأهاب المجلس بالمواطنين تفهم الدواعي الشرعية والصحية للاستمرار في تنفيذ هذا القرار والالتزام بأداء الصلوات في منازلهم خلال شهر رمضان المبارك حفاظا على سلامتهم وسلامة المجتمع عامةً.



وختم المجلس بـ"‏نسأل الله العلي العظيم أن يبلغنا واياكم رمضان وأن يعيننا واياكم على صيامه وقيامه وأن يتقبله منا ومنكم جميعا، كما نسأل الله زوال هذه الغمة والعودة للصلاة في أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين، ‏حماكم الله جميعا وحمى المسجد الأقصى المبارك من كل سوء".