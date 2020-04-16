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الخميس 16 نيسان 2020 ساعة 21:23

كردستان العراق تمدد حظر التجوال الى 23 نيسان الجاري

كردستان العراق تمدد حظر التجوال الى 23 نيسان الجاري
وتضمن بيان صادر عن وزارة الداخلية في منطقة كردستان عدة قرارات لمنع انتشار فيروس كورونا ومنها تمديد حظر التجوال في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة وإدارتي رابرين وكرميان المستقلتين وجميع الوحدات الإدارية حتى الساعة الـ12 من ليلة 23 نيسان 2020، ومعاقبة المخالفين بحسب بيان رقم 19 لسنة 2020.

وأشارت إلى أن الحظر يشمل حركة المارة مشياً على الأقدام باستثناء توفير الاحتياجات اليومية والحالات المرضية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

ولفتت إلى السماح بتنقل الوكالات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية والتحالف الدولي والدبلوماسيين في كل أرجاء منطقة كردستان.

وشددت على سريان حظر التجوال بالكامل من الساعة السادسة مساء حتى 12 ليلاً، باستثناء سيارات القوات الأمنية والكوادر الصحية والإسعاف ومن تم ذكرهم في الفقرة الثالثة، مؤكدة استمرار التبادل التجاري بحسب التعليمات الصادرة سابقاً.

وخولت وزارة الداخلية، المحافظين ومسؤولي الإدارات المستقلة، صلاحية السماح بفتح المواقع الخدمية الضرورية للمواطنين من الساعة 12 ليلاً وحتى السادسة صباحاً وخاصة في القطاع الزراعي بالتزامن مع موسم حصاد المحاصيل الزراعية.

ويبقى التنقل بين المحافظات والإدارات المستقلة محظوراً بكل الأشكال، فيما يتطلب التنقل داخل المحافظات وبينها، الحصول على الترخيص بموجب النظام الإلكتروني من خلال موقع وزارة الداخلية في الحالات الضرورية وعبر اتباع التعليمات الواردة فيه، حيث سيتم تفعيل هذا النظام اعتباراً من 18 نيسان 2020.

وتوعد البيان بمعاقبة الكوادر الأمنية التي تقصر في أداء مهامها بتنفيذ قرار حظر التجوال أو تقوم بخرقه خارج وقت العمل.

وذكرت وزارة داخلية منطقة كردستان أن المنافذ الحدودية (برويزخان، باشماخ، حاج عمران، إبراهيم خليل، سرزيري) ومطاري أربيل والسليمانية الدوليين ستبقى مغلقةً أمام السياح، ولا يُسمح لأي شخص بالعودة لمنطقة كردستان إلا بموافقة وزير الداخلية وفي هذه الحالة يتم إخضاع العائد للحجر الصحي استناداً لتعليمات وزارة الصحة.
رقم : 857151
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