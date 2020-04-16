لمعرفة حالة الطقس بسوريا خلال اليومين المقبلين..

وبالنسبة لطقس غداً الجمعة، توقعت مديرية الأرصاد الجوية في سوريا أن يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر قد غزيرة ومصحوبة بالرعد وحبات البرد .



فيما ذكرت صفحة “هوى الشام” أن حالة عدم الاستقرار تستمر حتى ليل يوم غد الجمعة، وهي ناتجة عن امتداد منخفض جوي بارد .



وسيرافق المنخفض انخفاض بسيط على الحرارة لتصبح ما بين 22 و 24 درجة بشكل عام ، وقد يصاحبها العواصف الرعدية.



واعتباراً من يوم السبت تعود الأجواء للاستقرار مع عودة ارتفاع درجات الحرارة من جديد لمنتصف العشرينات بشكل عام.