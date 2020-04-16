من حلب..انجاز جديد حققه مهندسون سوريون

وبحسب مصادر: “تطلق غرفة تجارة حلب أول جهاز تنفس محلي الصنع يدعى “أمل”، تم تصميمه وتجميعه بخبرات وطنية”.



وأضافت المصادر: “بعد إجراء الفحوصات اللازمة، سيتم تسليم الجهاز لوزارة الصحة”.



وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا “وباء عالميا”، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.



وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.



وتجاوزت عالميا عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، المليونين و 110 إصابة، ونحو 137 ألف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين 527 ألف.