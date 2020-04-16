روسيا تؤكد على مواصلة بذل الجهود لالغاء الحظر ضد ايران

وقال ريابكوف خلال اتصال هاتفي مع السفير الايراني كاظم جلالي اليوم الخميس، ان موسكو تدعم التعاون في اطار الفرص متعددة الاطراف مع ايران وفي هذا الاطار تعتبر ايجاد صيغ جديدة مثل "بريكس بلس" امرا ميسرا.



من جانبه اشاد السفير الايراني خلال الاتصال الهاتفي بمساعدات روسيا لايران في مواجهة فيروس كورونا، معتبرا مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشان انشاء الممر الاخضر في ظروف الحظر الاحادي امرا مؤثرا.



واكد جلالي كذلك ضرورة مواصلة الجهود لالغاء الحظر في اطار مجموعة العشرين و"بريكس"، لافتا الى اهمية استمرار التعاون لمواجهة اجراءات الحظر احادية الجانب الرامية الى إضعاف الاتفاق النووي.



وتباحث الجانبان خلال الاتصال الهاتفي حول اهم القضايا الثنائية والاقليمية والدولية.