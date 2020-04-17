ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في كربلاء الى 70 حالة

وقال مدير إعلام الدائرة سليم كاظم في بيان ان "مصابين بفايروس كورونا تماثلا للشفاء في المحافظة، ممن كانوا يتلَقون الرعاية الطبية والصحية والعلاجية في ردهة الحُميات ( الحياة ) لعلاج وإنعاش المُصابين في مدينة الإمام الحُسين ( ع ) الطبية"، مبينا انه "بذلك ترتفع عدد الحالات التي شُفيت الى 70 حالة".



وتابعت ان "التحاليل والفحوصات المُختبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء هاتين الحالتين، حيث يبلغ عمر الحالة الأولى (34) عاماً، فيما يبلغ عمر الحالة الثانية (55) عاماً، ومن سكنة مركز المدينة".



واكدت انه "لم يتبقَى في الردهة ذاتها، سوى (9) حالات قيد العلاج، ويتَلقون الرعاية الصحية المُكَثفة حسب اللوائح الصحية العالمية".



يُذكر أن الحصيلة الإجمالية للمُصابين بالمرض في عموم المحافظة، وصلت إلى 85 حالة حتى الآن، بضمنها 6 حالات وفاة .