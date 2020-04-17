كيان الاحتلال: 12758 مصابا بفيروس كورونا والوفيات 143

وبلغت الحصيلة الاجمالية للإصابات 12758 بواقع 257 إصابة جديدة، أما الحالات الحرجة فارتفعت كذلك الى 181 والمتوسطة الى 158، فيما يتلقى التنفس الاصطناعي كاملا 137 حالة.



وسجلت 61 حالة تعافي لتبلغ الحصيلة الاجمالية للمتعافين 2624.