لاريجاني يشيد بملاحم الجيش ودفاعه وبمواجهة كورونا

وفي الذكرى السنوية ليوم الجيش الذي يصادف اليوم الجمعة بارك لاريجاني هذا اليوم وقال، ان الرجال الابطال للجيش في الجمهورية الاسلامية الايرانية تصدوا بالمعرفة والخبرة والتضحية لهجوم الاعداء وهم في مرحلة السلم مدعاة اطمئنان وراحة البال للشعب بفاعليتهم واستعدادهم الكامل.



واضاف، ان عمليات الاغاثة من قبل الجيش وسائر القوات المسلحة للشعب خلال الحوادث الطبيعية ومواجهة فيروس كورونا مؤثرة وساعدت في حل الكثير من المشاكل لان هذه القوى الايمانية والمضحية تسارع بايمانها القلبي وبكل وجودها لمساعدة الشعب.



وتابع لاريجاني، ان رجال الجيش البواسل ومجموعة القوات المسلحة في البلاد بتجسيدهم العزة والصلابة والارادة الراسخة قد احبطوا واجهضوا على الدوام دسائس الاعداء ومؤامرات الضامرين السوء للشعب الايراني ولاشك ان عزة واقتدار ايران الاسلامية اليوم رهن بمقاومة وتضحيات هؤلاء البواسل.