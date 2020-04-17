أمير قطر يوجه بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى لبنان

وكانت السلطات اللبنانية أعلنت يوم أمس ارتفاع إصابات فيروس كورونا داخل البلاد إلى 663.



وقالت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليوميعن مستجدات الفيروس، إن 855 فحصاً خلال أربع وعشرين ساعة الماضية، أثبتت وجود 5 إصابات فقط.



وأوضحت أنه لم يسجل أي وفاة، ليستقر الإجمالي عند 21 حالة، منذ 21 فبراير الماضي ، فيما تعافى 85 مريضاً.



يذكر بأن قطر أرسلت مساعدات طبية الى الدول التي تضررت اكثر جراء تفشي فيروس كورونا مثل الصين، إيران، إيطاليا وفلسطين المحتلة.



وإجمالاً، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و94 ألفاً، توفي منهم أكثر من 135 ألفاً، فيما تعافى ما يزيد على 520 ألفاً، بحسب موقع "وورلدوميتر".