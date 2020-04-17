المشاط يهنئئ الرئيس الأسد بمناسبة عيد الجلاء

وأفادت مصادر أن الرئيس المشاط عبر في البرقية، عن تمنياته الصادقة للرئيس اﻷسد بموفور الصحة، داعياً المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة وقد تحقق لشعب سوريا النصر المؤزر على المؤامرات التي تحاك ضده.