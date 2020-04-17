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الجمعة 17 نيسان 2020 ساعة 08:56
المشاط يهنئئ الرئيس الأسد بمناسبة عيد الجلاء
وأفادت مصادر أن الرئيس المشاط عبر في البرقية، عن تمنياته الصادقة للرئيس اﻷسد بموفور الصحة، داعياً المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة وقد تحقق لشعب سوريا النصر المؤزر على المؤامرات التي تحاك ضده.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
857208
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