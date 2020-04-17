كتائب متمردة تسيطر على مطار ومخازن تسليح في سقطرى

وقالت قيادة اللواء الأول في قوات هادي في بيان إن كتائب متمردة سيطرت على مطار محافظة أرخبيل في سقطرى ومخازن سلاح اللواء الأول.



وأشارت قيادة اللواء إلى أن "مطار سقطرى والمخازن المركزية لتسليح اللواء باتت خارج السيطرة، نتيجة تمرد الكتائب المكلفة بحراسة المخازن وتأمين المطار من الجهة الغربية".



وحذرت من عدم سلامة الطيران في مطار سقطرى ومن احتمالية وقوع انفجارات في مخازن التسليح الرئيسة في سقطرى.



وكانت 5 كتائب عسكرية في محافظة أرخبيل بسقطرى، قد أعلنت عن تمردها على حكومة هادي وأعلنت دعمها وولائها للمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يسعى لإنفصال جنوب يمن.



وتعد سقطرى، هي كبرى جزر أرخبيل سقطرى، والمكون من 6 جزر تحتل موقعا استراتيجيا على المحيط الهندي قبالة سواحل القرن الأفريقي، بالقرب من خليج عدن.