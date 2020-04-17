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الجمعة 17 نيسان 2020 ساعة 09:01

وزير الصحة الايراني: اقتربنا من السيطرة على فيروس كورونا

وزير الصحة الايراني: اقتربنا من السيطرة على فيروس كورونا
وقال وزير الصحة العلاج والتعليم الصحي في تعليق له على تصريح لخبير اقتصادي حول فيروس كورونا: ان اسلوب مواجهة ايران لوباء كورونا مختص بها، وهو اسلوب علمي ومطابق للمبادئ المنطقية لمكافحة الامراض المعدية.

واضاف نمكي: تمت ادارة الموجة الشديدة لوباء كورونا في البلاد، وقد اقتربنا من عتبة السيطرة على الوباء في معظم محافظات البلاد.

وتابع وزير الصحة الايراني قائلا: لقد قمنا في ظل جهود دؤوبة بصياغة مشروع "التباعد الاجتماعي الذكي" لنعمل عبر الاستئناف التدريجي للانطشة الاقتصادية قليلة المخاطر مع الالتزام الدقيق بالقواعد الصحية، لتقليل الضغوط على اقتصاد البلاد خاصة قطاع الانتاج.

واردف يقول:  ان جميع الدول ومنظمة الصحة العالمية لا جواب لها في الرد على السؤال التالي وهو ماذا سيفعل بنا فيروس كورونا خلال الاشهر القادمة.

واكد نمكي بانه يتعين على جميع العلماء في مجال الاقتصاد والاجتماع وغيرهما الوقوف في هذه الايام الصعبة الى جانب مدافعي الصحة في البلاد للتوصل الى سبل اخرى كي يركز زملائي فقط على قضية صحة المواطنين وليس الاقتصاد والسياسة والثقافة والعلاقات الدولية وغير ذلك.
رقم : 857210
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