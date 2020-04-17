ميركل تؤكد ‘‘دعم ألمانيا الكامل‘‘ لمنظمة الصحة العالمية

وأكد المتحدث باسم ميركل، شتيفان زايبيغ، في تصريح صحفي، أن ميركل شاركت اليوم في اجتماع افتراضي لزعماء دول "G7"عقد مبادرة الولايات المتحدة، التي تترأس حاليا المجموع، حيث شددت المستشارة الألمانية على أنه "لا يمكن الانتصار على الجائحة إلا عن طريق رد دولي قوي ومنسق".



وأضاف زايبيرغ أن ميركل أعربت في هذا السياق عن "الدعم الكامل لمنظمة الصحة العالمية والشركاء الكثيرين الآخرين".



ويأتي موقف ميركل في الوقت الذي تتعرض منظمة الصحة العالمي لانتقادات مستمرة من قبل الولايات المتحدة، التي تتهمها بالانحياز إلى الصين وتقديم معلومات خائطة حول الجائحة.



وفي ظل هذه التطورات أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقف تمويل حكومة الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية على الرغم من الجائحة.