تجهيز الجيش الايراني بدبابات T-90 المحلية الصنع الخريف المقبل

وفي مقابلة متلفزة بمناسبة يوم الجيش الايراني تحدث العميد حيدري عن الانجازات الجديدة التي حققتها القوة البرية بالجيش الايراني في مجال المدرعات قائلا: قامت القوة البرية حاليا بإضفاء الطابع المؤسسي على تقنية تنصيع دبابة حديثة، ويمكن القول أن دبابة "ذو الفقار" هي جيل آخر من الدبابات، ونعمل حاليا على دبابة T90، وهي أعلى مستوى بمراتب من دبابة ذو الفقار، وميزة دبابة ذو الفقار هي انها أول دبابة يتم تصنيعها في الداخل، وبعد ذو الفقار ، نتحرك نحو تصنيع دبابة بقوة نارية أقوى وخيارات أكثر حداثة، وكلها ملخصة في دبابة T90.



واشار قائد القوة البرية بالجيش الايراني الى انه يجري حاليا اجراء الاختبارات على دبابة T90، موضحا ان الدبابة T90 تعتبر احدث دبابة في العالم.



واستعرض العميد حيدري خصائص دبابة T90، وقال: لقد أضفنا أيضا سبعة خيارات جديدة، بما في ذلك مثبت جديد وتعزيز القدرة في مواجهة الهجمات الكيميائية والجرثومية، مما يجعلها سلاح معركة المستقبل، وان شاء سيتم تسلم اول وجبة من هذه الدبابات في نهاية سبتمبر/ايلول القادم.



ولفت العميد كيومرث انه سيتم تجهيز القوة البرية بالجيش الايراني بمعدات قتالية حديثة من بينها ثلاثة مدافع رشاشة من انتاج منظمة الصناعات الدفاعية، وافضلها سلاح "شاهر" الذي يتميز باطلاق نار كثيف.