الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 17 نيسان 2020 ساعة 12:20

بدر: قواتنا مستعدة لضرب المواقع التركية داخل العراق

بدر: قواتنا مستعدة لضرب المواقع التركية داخل العراق
وقال عدي الشعلان: "اننا بالوقت الذي نستنكر فيه ما تقوم به القوات التركية من انتهاك صارخ داخل الحدود العراقية في خرق واضح لسيادة العراق، فاننا بدورنا كنواب للشعب العراقي نطالب الحكومة العراقية ووزارة الخارجية بأتخاذ جميع الإجراءات القانونية".

واكد الشعلان، انه "بحال استمرار هذه الخروقات فانه سيكون لنا رد اخر"، مشددا القول "ليعلم الجميع أن قواتنا الامنية لديها الاستعداد الكامل لضرب المواقع التركية في داخل العراق، كما ان لديها القوة لصد اي تعدٍ او عدوان من قبلهم".

وأضاف الشعلان، انه "سيعمل على تقديم طلب خاص الى لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية مرفق بتواقيع برلمانية، بغية استضافة وزير الخارجية لمعرفة ما هي الإجراءات التي عملت بها وزارتنا تجاه استمرار الخروقات للسيادة العراقية".
رقم : 857228
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة يبلغ تحياته إلى أفراد الجيش الايراني
قائد الثورة يبلغ تحياته إلى أفراد الجيش الايراني
الرئيس روحاني: الجيش هو شريان الحياة في الحرب والسلم
الرئيس روحاني: الجيش هو شريان الحياة في الحرب والسلم
17 نيسان 2020
تجهيز الجيش الايراني بدبابات T-90 المحلية الصنع الخريف المقبل
تجهيز الجيش الايراني بدبابات T-90 المحلية الصنع الخريف المقبل
17 نيسان 2020
وزير الصحة الايراني: اقتربنا من السيطرة على فيروس كورونا
وزير الصحة الايراني: اقتربنا من السيطرة على فيروس كورونا
17 نيسان 2020
لاريجاني يشيد بملاحم الجيش ودفاعه وبمواجهة كورونا
لاريجاني يشيد بملاحم الجيش ودفاعه وبمواجهة كورونا
17 نيسان 2020
الكاظمي يتجاوز عُقدة الأكراد والسنّة.. والحكومة إلى النور قريباً
الكاظمي يتجاوز عُقدة الأكراد والسنّة.. والحكومة إلى النور قريباً
16 نيسان 2020
ورقة عباس التهديدية تنقلب ضدّه.. و‘‘إسرائيل‘‘ تتهم الفلسطينيين بالعنصرية!
ورقة عباس التهديدية تنقلب ضدّه.. و‘‘إسرائيل‘‘ تتهم الفلسطينيين بالعنصرية!
16 نيسان 2020
بالفيديو: هل حقا استفزت قوارب ايرانية سفنا حربية امريكية؟
بالفيديو: هل حقا استفزت قوارب ايرانية سفنا حربية امريكية؟
16 نيسان 2020
مؤامرة الرياض لإدخال فيروس ‘‘كورونا‘‘ لليمن المحاصر
مؤامرة الرياض لإدخال فيروس ‘‘كورونا‘‘ لليمن المحاصر
16 نيسان 2020
اليمن.. طيران العدوان يشن سلسلة غارات على عدة محافظات
اليمن.. طيران العدوان يشن سلسلة غارات على عدة محافظات
16 نيسان 2020
الحرس الثوري يكشف عن أحدث انجازاته لتشخيص كورونا
الحرس الثوري يكشف عن أحدث انجازاته لتشخيص كورونا
15 نيسان 2020
القوات اليمنية تتصدى لثلاثة زحوف واسعة بمأرب والبيضاء
القوات اليمنية تتصدى لثلاثة زحوف واسعة بمأرب والبيضاء
15 نيسان 2020
الرئيس الايراني: نكافح فيروس كورونا والبطالة معا
الرئيس الايراني: نكافح فيروس كورونا والبطالة معا
15 نيسان 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكاظمي: الكابينة جاهزة وسيكون لنا حوار جاد مع اميركا
زنكنة : العمل جار بمشروع تصدير النفط الخام عبر بحر عمان
قوى العدوان ترتكب 77 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة
بدء انتخابات عامة في كوريا الجنوبية في ظل كورونا
النظام البحريني ينتقم من معتقلين بسبب حديثهما عن أوضاع السجن