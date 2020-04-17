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الجمعة 17 نيسان 2020 ساعة 12:24

تركيا.. تعميم هام بخصوص حظر التجول في 31 ولاية

تركيا.. تعميم هام بخصوص حظر التجول في 31 ولاية
ويبدأ الحظر عند الساعة 24:00 يوم 17 أبريل وحتى الساعة 24:00 يوم 19 من ذات الشهر، ويشمل 30 مدينة كبرى.

والمدن المشمولة بالحظر هي، اسطنبول وأنقرة وأضنة وأنطاليا وآيدن وباليكسير وبورصة وصامسون ودنيزلي ودياربكر وأرضروم وأسكي شهير وغازي عنتاب وهطاي وإزمير وقهرمان مرعش وقيصري وقوجه إيلي وقونية وملاطيا ومانيسا وماردين ومرسين وموغلا وأوردو وصقاريا وشانلي أورفة وتكيرداغ وطرابزون ووان، إضافة إلى زنغولداق، وفق التعميم.

وأكدت الداخلية التركية على أن الأفران وشركات إنتاج ونقل وبيع الأدوية والأجهزة الطبية والكمامات والمعقمات، إضافة إلى المراكز الصحية العامة والخاصة والصيدليات، والمستشفيات والعيادات البيطرية، ستكون مفتوحة خلال فترة الحظر.

واستثنى التعميم أيضا المؤسسات الحكومية التي تشرف على تلبية الخدمات العامة الضرورية مثل، المطارات والموانئ والمعابر الحدودية والجمركية، والطرق البرية، ودور العجزة ورعاية المسنين، ومراكز التأهيل والطوارئ، ومراكز إدارة الطوارئ والكوارث (آفاد)، ومكاتب مجموعة "الوفاء للدعم الاجتماعي".

كما لا يشمل قرار الحظر، محطات وقود ومصلحي السيارات، وفق ما تحدده الولايات والقائمقاميات، لتكون واحدة لكل 50 ألف شخص داخل المدن، وعلى الطرق الرئيسية الواصلة بين المدن، بشرط أن تبعد الواحدة عن الأخرى مسافة 50 كيلومترا، وفقا للتعميم.

وأكد التعميم على أن الأشخاص الذي منحوا مسبقا تصاريح السفر بين الولايات، ستكون سارية اعتبارا من يوم الاثنين.

وشدد على أن المخالفين لحظر التجول سيفرض عليهم عقوبة إدارية مالية بموجب المادة 282 من قانون السلامة الصحية العامة، مبينا أن الإجراءات القضائية اللازمة ستفعّل وفقا للمادة 195 من قانون العقوبات التركي، بشأن السلوك الإجرامي.

وشددت وزارة الداخلية على أنه سيتم إعداد خطة من قبل هيئات سيتم تشكيلها برئاسة الولاة وقائمقاميات الأقضية، لتوزيع الخبز بانتظام في جميع الأحياء السكنية.
رقم : 857232
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