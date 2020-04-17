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الجمعة 17 نيسان 2020 ساعة 13:22

السفارة السورية بلبنان تعلق عملها القنصلي لهذا السبب

السفارة السورية بلبنان تعلق عملها القنصلي لهذا السبب
وأوضحت السفارة عبر صفحتها على “فيسبوك”، أنها ستعلن فور عودة العمل القنصلي، لافتةً إلى حرصها على السلامة العامة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكشفت السفارة مؤخراً عن توقف استقبال المراجعين لإجراء المعاملات القنصلية بمختلف أنواعها، كما يتوقف تسليم كافة المعاملات المقدمة من قبل المواطنين سابقاً، اعتباراً من 19 – 29 آذار 2020، قبل أن تمدد تعليق عملها بسبب كورونا.

وأعلن لبنان مؤخراً حالة التعبئة العامة والطوارئ الصحية لمواجهة كورونا على أن تستمر حتى 26 نيسان الجاري، ووصل العدد التراكمي للحالات المثبت إصابتها بالفيروس في لبنان إلى 658 حالة منذ 21 شباط 2020 وحتى تاريخه.

وبدأت الحكومة السورية أيضاً قبل أسابيع تطبيق إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا، وكان منها منع الأراكيل وإغلاق مختلف الأماكن التي تُحدث تجمّعات كالحدائق والمطاعم، واعتمدت موازنة قدرها 100 مليار ليرة للتصدي له.

واحترازاً من كورونا، قررت الحكومة السورية أيضاً إغلاق الحدود البرية مع العراق والأردن ولبنان أمام الأشخاص بشكل كامل ولمختلف الجنسيات، في حين تستمر سيارات الشحن ونقل البضائع بالمرور، بعد تعقيم الشاحنات وخضوع السائق للفحص.

وظهر فيروس كورونا “كوفيد-19” في الصين أول مرة منتصف كانون الأول 2019، فيما سجّلت سورية 33 إصابة به حتى الآن، كان أولها بتاريخ 22 آذار 2020، وتوفيت منها حالتان، وشُفيت 5، أي بقيت 26 إصابة.
رقم : 857238
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