وزير الداخلية اللبناني: لا تخفيف لقيود التعبئة العامة

واشار الى وجوب أن تستمر تدابير التعبئة العامة من دون تخفيض في وتيرتها حالياً، إلى حين السيطرة التامة على انتشار الفيروس.



وشدد على "أنّ حماية الانجازات التي تحققت حتى الآن في مواجهة كورونا، و​البناء​ عليها، يتطلبان التحلي بأعلى درجات المسؤولية من قبل ​الدولة​ والمواطنين على حد سواء، وعدم الاسترخاء او التراخي في تطبيق الإجراءات على رغم بعض الخروقات في ​مدينة طرابلس​، تجنّباً للتفريط بما تحقق، وحتى نستطيع استكمال الأمتار المتبقية من السباق مع الوباء".



واعتبر فهمي "انّ نسبة الالتزام بقواعد التعبئة لا تزال جيدة"، مشيراً إلى أنّ "معدل المخالفات لقرار المفرد والمجوز على سبيل المثال انخفض من أكثر من 1000 مخالفة في اليوم الأول إلى نحو 32 مخالفة امس.