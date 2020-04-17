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الجمعة 17 نيسان 2020 ساعة 14:43

الكويت تحدد موعد بدء إجلاء مواطنيها

الكويت تحدد موعد بدء إجلاء مواطنيها
وذكرت صحيفة "الجريدة" المحلية، نقلاً عن المتحدث الرسمي للطيران المدني سعد العتيبي، أن رحلات عودة المواطنين من الخارج للمرحلة الأولى ستبدأ من 19 إلى 21 أبريل الجاري.

وقال إن الرحلات التي يبلغ عددها 75، ستشمل: "الرياض - الدمام - أبوظبي - دبي - المنامة - الدوحة - مسقط - جدة - القاهرة - عمان - لندن - الإسكندرية - إسطنبول - أنقرة - جنيف – باريس".

ونقلت الصحيفة عن مصادرها الحكومية أن جميع العاملين في وزارات الخارجية والصحة والداخلية والمالية إلى جانب إدارتي الطيران والدفاع المدني خضعوا لدورات تدريبية من أجل التعامل الصحيح مع العائدين، كلٌّ في موقعه وحسب تخصصه.

3 آلاف شخص لتأمين العودة

وأوضحت المصادر أن كل الجهات الحكومية المشرفة على إجلاء المواطنين أمّنت عودتهم إلى البلاد، بفرق وطواقم تضم نحو 3 آلاف شخص في المطارات المختلفة والعيادات الطبية والمستشفيات الميدانية، بين أطباء وممرضين واختصاصيي طوارئ طبية وفنيين ورجال أمن وجمارك وعاملين في الطيران المدني.

كما سيشارك في هذه العملية متطوعون من مختلف مؤسسات المجتمع وجمعية الهلال الأحمر و"الدفاع المدني".

وأشارت إلى أن تلك الجهات وفرت كذلك فرقاً احتياطية لاستدعائها عند الحاجة، مع ضمان عمليات التنسيق بين الجهات المختلفة لإنجاح عمليات الإجلاء.

ونوهت إلى أن وزارة الصحة دربت خلال الأسبوع الحالي أكثر من 800 طبيب جديد، من مختلف التخصصات، على كيفية أخذ المسوحات من المواطنين العائدين ضمن برنامج طبي يمتد حتى الانتهاء من مراحل الإجلاء.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد أعلن، في وقت سابق، انطلاق خطة ضخمة لإعادة المواطنين الموجودين في الخارج ابتداءً من يوم الأحد المقبل، وذلك في ظل تفشي وباء كورونا في مختلف أنحاء العالم.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام كويتية أن الحكومة أبلغت جميع الفنادق بإخلائها وتسليمها للحكومة لاستخدامها حجراً صحياً للعائدين الذين تقدر أعدادهم بـ 40 ألف شخص.

ويبلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا في الكويت 3 حالات حتى الجمعة، فيما وصلت أعداد المصابين إلى 1524 حالة، شفي منهم 225 حالة، وفق الأرقام الرسمية.
رقم : 857254
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