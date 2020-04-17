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الجمعة 17 نيسان 2020 ساعة 14:49

من هنا يمر خط الخطر الزلزالي في سوريا

من هنا يمر خط الخطر الزلزالي في سوريا
مشيرا الى أن مناطق الخطر الزلزالي في الجمهورية العربية السورية تمتد من خليح العقبة مروراً بفالق بسيمة وفالق سرغايا وفالق دمشق الذي يمتد على مسافة 50 كم، وفالق جبلة وصولاً لصدع الأناضول شمالاً .

تاريخياً حدثت مجموعة من الهزات المدمرة قدرت ب 7.5 ريختر، وهذه الهزات تحدث كل 250 عام تقريباً.

وعندما تتراكم الطاقة وتصل إلى حد معين فإنها تتحرر وتسبب هزات أرضية وقد يوجد عوامل محرضة مثل بناء السدود وإفراغها، وكذلك الصواريخ الباليستية.

موضحا أن التنبؤ بالزلازل عملية صعبة لكن هناك مؤشرات، مثل حدوث هزات صغيرة بمنطقة واحدة ولعدة أيام متتالية يؤدي إلى حدوث هزة كبيرة.

كما لا يمكن تحديد مكان حدوث الزلزال ولا وقته

وقال هناك دراسات تشير إلى أن الطيور تستشعر التكسرات التي تحدث في الطبقات الأرضية، وبالتالي تتنبأ بحدوث الزلزال قبل الإنسان.

هذا ونشرت الوكالة السورية للأنباء عن هزات أرضية ضرب البلاد وقالت في تقرير صحفي :
ضربت هزة أرضية الأربعاء بقوة 7ر4 درجات على مقياس ريختر قبالة الساحل السوري وعلى بعد 40 كم شمال مدينة اللاذقية شعرت بها بعض المدن السورية وتركيا وقبرص تلتها هزة ارتدادية بقوة 6ر4 درجات.

وقال المركز الوطني للزلازل في بيان له أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي لديه سجلت هزة أرضية بقوة 7ر4 درجات على مقياس ريختر وعمق 2 كم حدثت عند الساعة العاشرة وأربعين دقيقة صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي وذلك قبالة الساحل السوري وعلى بعد 40 كم شمال مدينة اللاذقية.

كما سجلت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي هزة ارتدادية بقوة 6ر4 عند الساحة الحادية عشرة وثماني عشرة دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي قبالة الساحل السوري على بعد 38 كم شمال غرب مدينة اللاذقية.

وكان المركز الوطني للزلازل ذكر أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي لديه سجلت عند الساعة الواحدة وسبع وثلاثين دقيقة فجر الأربعاء هزة أرضية متوسطة بقوة 1ر4 درجات على مقياس ريختر وعمق 2 كم وذلك بالقرب من الساحل السوري وعلى بعد 33 كم شمال غرب مدينة اللاذقية وشعرت بها بعض المدن السورية وتركيا وقبرص.

كما سجلت هزتان ارتداديتان قبالة الساحل السوري بقوة 0ر3 و 0ر2 درجات على مقياس ريختر وعمق 20 و7 كم وذلك عند الساعة الواحدة وسبع وأربعين دقيقة والساعة الواحدة وخمس وخمسين دقيقة فجر الأربعاء تلتها مجموعة من الهزات الأرضية الارتدادية صغيرة القدر.
رقم : 857256
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