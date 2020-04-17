الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 17 نيسان 2020 ساعة 14:57

قائد الثورة يبلغ تحياته إلى أفراد الجيش الايراني

قائد الثورة يبلغ تحياته إلى أفراد الجيش الايراني
وافاد الموقع الاعلامي للجيش، ان العميد محمد شيرازي رئيس مكتب القائد العام للقوات المسلحة اجرى ظهر اليوم اتصالا هاتفيا مع اللواء عبدالرحيم موسوي، ابلغه فيها تحيات آية الله العظمى السيد علي خامنئي قائد الثورة الاسلامية والقائد العام للقوات المسلحة الى القائد العام للجيش وقادة ومنتسبي الجيش وعوائلهم.

ونوه العميد شيرازي في هذا الاتصال الهاتفي الى ان القائد العام للقوات المسلحة اكد على ابلاغ تحياته الى جميع العاملين في جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية.

ودعا رئيس المكتب العسكري للقائد العام للقوات المسلحة في هذا الاتصال الهاتفي الى نقل تحيات قائد الثورة الاسلامية المفعمة بالمحبة الى جميع مراتب وقادة الجيش بمناسبة يوم جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية، وتخليد الملاحم البطولية للقوة البرية للجيش.
رقم : 857258
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة يبلغ تحياته إلى أفراد الجيش الايراني
قائد الثورة يبلغ تحياته إلى أفراد الجيش الايراني
الرئيس روحاني: الجيش هو شريان الحياة في الحرب والسلم
الرئيس روحاني: الجيش هو شريان الحياة في الحرب والسلم
17 نيسان 2020
تجهيز الجيش الايراني بدبابات T-90 المحلية الصنع الخريف المقبل
تجهيز الجيش الايراني بدبابات T-90 المحلية الصنع الخريف المقبل
17 نيسان 2020
وزير الصحة الايراني: اقتربنا من السيطرة على فيروس كورونا
وزير الصحة الايراني: اقتربنا من السيطرة على فيروس كورونا
17 نيسان 2020
لاريجاني يشيد بملاحم الجيش ودفاعه وبمواجهة كورونا
لاريجاني يشيد بملاحم الجيش ودفاعه وبمواجهة كورونا
17 نيسان 2020
الكاظمي يتجاوز عُقدة الأكراد والسنّة.. والحكومة إلى النور قريباً
الكاظمي يتجاوز عُقدة الأكراد والسنّة.. والحكومة إلى النور قريباً
16 نيسان 2020
ورقة عباس التهديدية تنقلب ضدّه.. و‘‘إسرائيل‘‘ تتهم الفلسطينيين بالعنصرية!
ورقة عباس التهديدية تنقلب ضدّه.. و‘‘إسرائيل‘‘ تتهم الفلسطينيين بالعنصرية!
16 نيسان 2020
بالفيديو: هل حقا استفزت قوارب ايرانية سفنا حربية امريكية؟
بالفيديو: هل حقا استفزت قوارب ايرانية سفنا حربية امريكية؟
16 نيسان 2020
مؤامرة الرياض لإدخال فيروس ‘‘كورونا‘‘ لليمن المحاصر
مؤامرة الرياض لإدخال فيروس ‘‘كورونا‘‘ لليمن المحاصر
16 نيسان 2020
اليمن.. طيران العدوان يشن سلسلة غارات على عدة محافظات
اليمن.. طيران العدوان يشن سلسلة غارات على عدة محافظات
16 نيسان 2020
الحرس الثوري يكشف عن أحدث انجازاته لتشخيص كورونا
الحرس الثوري يكشف عن أحدث انجازاته لتشخيص كورونا
15 نيسان 2020
القوات اليمنية تتصدى لثلاثة زحوف واسعة بمأرب والبيضاء
القوات اليمنية تتصدى لثلاثة زحوف واسعة بمأرب والبيضاء
15 نيسان 2020
الرئيس الايراني: نكافح فيروس كورونا والبطالة معا
الرئيس الايراني: نكافح فيروس كورونا والبطالة معا
15 نيسان 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكاظمي: الكابينة جاهزة وسيكون لنا حوار جاد مع اميركا
زنكنة : العمل جار بمشروع تصدير النفط الخام عبر بحر عمان
قوى العدوان ترتكب 77 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة
بدء انتخابات عامة في كوريا الجنوبية في ظل كورونا
النظام البحريني ينتقم من معتقلين بسبب حديثهما عن أوضاع السجن