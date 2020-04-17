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الجمعة 17 نيسان 2020 ساعة 15:00

جهانغيري: الجيش الإيراني أنموذج ممتاز لاقتدار البلاد وخدمة الشعب

جهانغيري: الجيش الإيراني أنموذج ممتاز لاقتدار البلاد وخدمة الشعب
وفي تغريدة نشرها في صفحته الشخصية على موقع "تويتر" ،مساء الخميس، قال جهانغيري: ان الجيش كان على الدوام وفي كل مكان انموذجا ومثالا ممتازا لاقتدار ايران وفاعلية الدولة وخدمة الشعب باخلاص وفي أصعب الازمات.

واضاف: ان يوم الجيش، يوم يجب اعادة قراءة الدور متعدد الاطراف للجيش فيه والخدمات الخالدة التي تقدمها هذه المؤسسة القيمة في الحرب والسلم مثلما فتحت اليوم السبل الباعثة على الأمل في تعزيز مقاومة الشعب في مواجهة فيروس كورونا.

وهنأ جهانغيري جميع القادة والضباط والمراتب والجنود والعاملين الاعزاء في جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية بهذا اليوم المبارك الذي يصادف اليوم الجمعة.
رقم : 857259
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