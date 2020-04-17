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الجمعة 17 نيسان 2020 ساعة 15:29

الحشد الشعبي يعلن إنهاء عمليات أبطال النصر بنجاح

الحشد الشعبي يعلن إنهاء عمليات أبطال النصر بنجاح
وذكرت الهيئة في بيان أن قوات اللواء السابع والعشرين للمهمات الخاصة، أنهت صفحة عمليات ابطال النصر بتحقيق الأهداف المرسومة في جزيرة الانبار.

وأشارت الى أن القوات وصلت الى خط اللاين، وأنجزت الخطط المرسومة ضمن قاطع عمليات الانبار .

وكانت قوات الحشد الشعبي، قد أعلنت، الخميس 9 نيسان 2020 ، انطلاق عمليات أبطال النصر الثانية لتأمين الحدود في جنوب غرب العراق.
وقال قائد عمليات الانبار المشتركة للجيش والحشد، قاسم مصلح، في بيان، انه في الساعة 600 انطلقت الوية الحشد الشعبي وهي 18-19-17-13 وفوج حشد الرطبة واربعة الوية من الجيش وبإسناد من طيران الجيش العراقي ومديريات الحشد الشعبي الطبابة والهندسة العسكرية ومكافحة المتفجرات والاستخبارات والامن ومقاتلة الدروع والاعلام، ومعاونية الدعم اللوجستي.

واضاف مصلح ان العملية انطلقت بأربعة محاور رئيسة كل محور يشترك فيه لواء من الجيش ولواء من الحشد الشعبي وهذا يعكس التنسيق العالي بينهما.

واشار قائد العمليات الى ان العملية تستهدف مناطق تشهد تحركات من العدو في الايام الماضية ونحن ماضون في تأمين مناطق غرب الانبار وفق توصيات قيادة الحشد الشعبي وبالتنسيق من قيادة العمليات المشتركة .
رقم : 857265
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