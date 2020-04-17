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الجمعة 17 نيسان 2020 ساعة 18:23

قطر تسجل 560 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قطر تسجل 560 إصابة جديدة بفيروس كورونا
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن معظم الحالات الجديدة تعود للعمالة الوافدة، حيث أن أغلبيتهم ممن هم في الحجر الصحي بسبب تعرضهم لحالات (كوفيد-19) مؤكَّدة، بينما تعود بعض حالات الإصابة الجديدة الأخرى إلى مخالطين في المنزل أو في العمل لحالات مصابة بالفيروس من مواطنين ومقيمين.

وقد تم إدخال الحالات المصابة الجديدة للحجر الصحي التام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

عزت الوزارة الارتفاع الملحوظ في عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة لأسباب عدة منها أن انتشار الفيروس بدأ يدخل في مرحلة الذروة، أي (أعلى موجة تصيب البلاد) والتي قد تستمر في الزيادة لفترة قبل أن تبدأ بالانخفاض.

ونوهت الوزارة بأنه تم شفاء 49 حالة من الفيروس ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 464 حالة.

ودعت وزارة الصحة جميع أفراد المجتمع إلى ضرورة البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة، والحرص التام على تطبيق الإجراءات الوقائية، والمحافظة على التباعد الاجتماعي، والمسافة الآمنة من الآخرين، للتقليل من احتمال إصابتهم بالفيروس.
رقم : 857286
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