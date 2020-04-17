الأوقاف المصرية تنفي شائعات عن فتح مساجد في شهر رمضان

وقالت الوزارة في بيان لها، نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إنه "لا صحة على الإطلاق لشائعة فتح المساجد فى رمضان، وأن تعليق الجمع والجماعات واستمرار غلق المساجد قائم ما دامت علة الغلق قائمة إلى أن يأذن الله (عز وجل) برفع الكرب عن البلاد والعباد".



وتابع البيان أن "سبل الخير وأبوابه واسعة فلنعمر بيوتنا بالإيمان".



وأشار البيان إلى أن "الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد خلال برنامجه الأسبوعى حديث الساعة على الفضائية المصرية، أن سبل الخير واسعة وأن أبواب الرحمة لم ولن تغلق".



وأوضح: "أكدنا أن فريضة الصيام قائمة على غير المصابين بكورونا وأصحاب الأعذار، بناء على الرأي الطبي بأنه لا تأثير لفيروس كورونا على الصيام لغير المصابين وأصحاب الأعذار المرضية، وأن الصيام لا أثر له على الإطلاق في انتشار فيروس كورونا، وأنه لا مشكلة في صيام الأصحاء، إنما يكون الإفطار للمصابين بالفيروس وأصحاب الأعذار المرضية الذين يوصيهم الأطباء بالإفطار".



وسجلت مصر، أمس الخميس، أعلى معدل إصابات يومي بفيروس كورونا المتحور، فيما اقترب إجمالي الوفيات في البلاد جراء الوباء الذي تفشى في العالم من 200 حالة وفاة.