الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 17 نيسان 2020 ساعة 18:48

الأوقاف المصرية تنفي شائعات عن فتح مساجد في شهر رمضان

الأوقاف المصرية تنفي شائعات عن فتح مساجد في شهر رمضان
وقالت الوزارة في بيان لها، نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إنه "لا صحة على الإطلاق لشائعة فتح المساجد فى رمضان، وأن تعليق الجمع والجماعات واستمرار غلق المساجد قائم ما دامت علة الغلق قائمة إلى أن يأذن الله (عز وجل) برفع الكرب عن البلاد والعباد".

وتابع البيان أن "سبل الخير وأبوابه واسعة فلنعمر بيوتنا بالإيمان".

وأشار البيان إلى أن "الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد خلال برنامجه الأسبوعى حديث الساعة على الفضائية المصرية، أن سبل الخير واسعة وأن أبواب الرحمة لم ولن تغلق".

وأوضح: "أكدنا أن فريضة الصيام قائمة على غير المصابين بكورونا وأصحاب الأعذار، بناء على الرأي الطبي بأنه لا تأثير لفيروس كورونا على الصيام لغير المصابين وأصحاب الأعذار المرضية، وأن الصيام لا أثر له على الإطلاق في انتشار فيروس كورونا، وأنه لا مشكلة في صيام الأصحاء، إنما يكون الإفطار للمصابين بالفيروس وأصحاب الأعذار المرضية الذين يوصيهم الأطباء بالإفطار".

وسجلت مصر، أمس الخميس، أعلى معدل إصابات يومي بفيروس كورونا المتحور، فيما اقترب إجمالي الوفيات في البلاد جراء الوباء الذي تفشى في العالم من 200 حالة وفاة.
رقم : 857294
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
العميد حاتمي: الحضور العسكري الأميركي بالخليج العربي يؤجج التوتر
العميد حاتمي: الحضور العسكري الأميركي بالخليج العربي يؤجج التوتر
قائد الثورة يبلغ تحياته إلى أفراد الجيش الايراني
قائد الثورة يبلغ تحياته إلى أفراد الجيش الايراني
17 نيسان 2020
الرئيس روحاني: الجيش هو شريان الحياة في الحرب والسلم
الرئيس روحاني: الجيش هو شريان الحياة في الحرب والسلم
17 نيسان 2020
تجهيز الجيش الايراني بدبابات T-90 المحلية الصنع الخريف المقبل
تجهيز الجيش الايراني بدبابات T-90 المحلية الصنع الخريف المقبل
17 نيسان 2020
وزير الصحة الايراني: اقتربنا من السيطرة على فيروس كورونا
وزير الصحة الايراني: اقتربنا من السيطرة على فيروس كورونا
17 نيسان 2020
لاريجاني يشيد بملاحم الجيش ودفاعه وبمواجهة كورونا
لاريجاني يشيد بملاحم الجيش ودفاعه وبمواجهة كورونا
17 نيسان 2020
الكاظمي يتجاوز عُقدة الأكراد والسنّة.. والحكومة إلى النور قريباً
الكاظمي يتجاوز عُقدة الأكراد والسنّة.. والحكومة إلى النور قريباً
16 نيسان 2020
ورقة عباس التهديدية تنقلب ضدّه.. و‘‘إسرائيل‘‘ تتهم الفلسطينيين بالعنصرية!
ورقة عباس التهديدية تنقلب ضدّه.. و‘‘إسرائيل‘‘ تتهم الفلسطينيين بالعنصرية!
16 نيسان 2020
بالفيديو: هل حقا استفزت قوارب ايرانية سفنا حربية امريكية؟
بالفيديو: هل حقا استفزت قوارب ايرانية سفنا حربية امريكية؟
16 نيسان 2020
مؤامرة الرياض لإدخال فيروس ‘‘كورونا‘‘ لليمن المحاصر
مؤامرة الرياض لإدخال فيروس ‘‘كورونا‘‘ لليمن المحاصر
16 نيسان 2020
اليمن.. طيران العدوان يشن سلسلة غارات على عدة محافظات
اليمن.. طيران العدوان يشن سلسلة غارات على عدة محافظات
16 نيسان 2020
الحرس الثوري يكشف عن أحدث انجازاته لتشخيص كورونا
الحرس الثوري يكشف عن أحدث انجازاته لتشخيص كورونا
15 نيسان 2020
القوات اليمنية تتصدى لثلاثة زحوف واسعة بمأرب والبيضاء
القوات اليمنية تتصدى لثلاثة زحوف واسعة بمأرب والبيضاء
15 نيسان 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكاظمي: الكابينة جاهزة وسيكون لنا حوار جاد مع اميركا
زنكنة : العمل جار بمشروع تصدير النفط الخام عبر بحر عمان
قوى العدوان ترتكب 77 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة
بدء انتخابات عامة في كوريا الجنوبية في ظل كورونا
النظام البحريني ينتقم من معتقلين بسبب حديثهما عن أوضاع السجن