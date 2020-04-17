السعودية تخفض انتاجها النفطي الى 8,5 مليون برميل

وقالت الداخلية في بيان لها إنها فرضت منع التجول على مدار 24 ساعة يومياً في محافظتي صامطة والداير، ومنع الدخول إليهما أو الخروج منهما؛ وذلك اعتباراً من الساعة الثالثة عصراً من اليوم الجمعة وحتى إشعار آخر.



وأوضحت أنه "لا يشمل منع الدخول والخروج الفئات المستثناة من منسوبي القطاعات الحيوية في القطاعين العام والخاص، الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع".



وأضافت: "يسمح -في أضيق نطاق- للسكان بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط؛ مثل الرعاية الصحية والتموين، وذلك داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه، وخلال الفترة من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثالثة عصراً يومياً".



وتابعت: "كما يقصر التنقل بالسيارات داخل الأحياء السكنية خلال هذه الفترة على

شخص واحد فقط، بالإضافة إلى قائد المركبة، لتقليل المخالطة إلى الحد الأدنى".



ولفتت الداخلية النظر في بيانها إلى منع ممارسة العمل بأي أنشطة تجارية، "عدا عمل المرافق الصحية والصيدليات، ومحلات بيع المواد التموينية، ومحطات الوقود، ومحلات الغاز، والخدمات البنكية".



واستثنت من منع العمل: "أعمال الصيانة والتشغيل، وفنيي السباكة والكهرباء والتكييف، وخدمات إيصال الماء، وكذلك صهاريج الصرف الصحي".



وأشارت إلى أن هناك لجنة مختصة في وزارة الداخلية تجري مراجعة دورية للأنشطة المستثناة، حيث تعمل على تحديثها بشكل مستمر بحسب تقييم تضعه اللجنة.



ونصحت وزارة الداخلية الجميع بأن يكون الخروج من المنازل للبالغين، وفي الحالات الضرورية فقط؛ وذلك "حرصاً على حماية الأطفال من أسباب انتقال العدوى".



ونصحت أيضاً باعتماد خدمات التوصيل عن طريق تطبيقات الأجهزة الذكية، لطلب الاحتياجات الغذائية والدوائية وغيرها من السلع والخدمات المستثناة وتوصيلها إلى المنازل.



وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، في وقت سابق، أن من يخالف قرار حظر التجوال سيغرَّم 10 آلاف ريال سعودي (2661 دولاراً أمريكياً)، وتتضاعف هذه الغرامة مع التكرار، ثم يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوماً في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة.



وكانت وزارة الداخلية السعودية قد فرضت، في 6 أبريل الجاري، حظر تجول كلياً على مدار 24 ساعة بعدد من المدن الرئيسة، في إجراء لمكافحة فيروس كورونا.



وشمل القرار العاصمة الرياض وتبوك والدمام والظهران والهفوف وجدة والطائف والقطيف والخبر، في حين مددت ساعات منع التجول الجزئي في معظم مدن المملكة التي لم يُفرض فيها حظر كلي.



وسجلت السعودية، اليوم الجمعة، 762 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع مجموع الإصابات إلى 7142 حالة.



وبلغ عدد الوفيات في المملكة حتى اليوم 87 حالة، في حين سُجلت 59 حالة تعافٍ جديدة بالمرض؛ ليصبح مجموع الحالات المتعافية 1049 حالة.