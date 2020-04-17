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الجمعة 17 نيسان 2020 ساعة 19:02

اللواء سلامي: مواجهة كورونا تتطلب استراتيجيات قوية

اللواء سلامي: مواجهة كورونا تتطلب استراتيجيات قوية
واعرب اللواء سلامي خلال تفقده مقر قيادة عمليات ادارة مرض كورونا في مدينة طهران بحضور قائد قوى الامن الداخلي في طهرن العميد حسين رحيمي ومحافظ طهران انوشيروان بندجي عن شكره للمسؤولين وقادة واعضاء مقر مواجهة كورونا في طهران والطاقم الطبي وقال ان طهران مدينة ذات ميزات فريدة ، وان الحفاظ على معدل النمو وخفض منحنى تفشي وباء كورونا تعد خطوة كبيرة.

واوضح اللواء سلامي ان ما نجله عن هذا الوباء اكثر بكثير مما نعرفه وهذه مشكلة عالمية وقال ان الشيء المهم هو ألا نتعب وان لا نقلل من اهمية القضية .

كما أعلن عن اعداد حزم معيشية لثلاثة ملايين ونصف أسرة في البلاد ، وشدد على ضرورة إعداد حزم حوافز خاصة للكوادر الطبية لتقدير هذه الشريحة .

بدوره قدم قائد المقر الرئيسي لمواجهة مرض كورونا في طهران الدكتور زالي خلال الاجتماع تقريرًا عن عملية السيطرة على مرض كورونا في طهران والخدمة المتواصلة للطاقم الطبي للتعامل معه.

واعرب الدكتور زالي عن شكره للواء سلامي لمساعدته المستمرة ودعمه وتعاطفه ، وقدم تقريرًا موجزًا ​​عن عملية تقديم الخدمات الصحية منذ الإعلان الرسمي عن تفشي كورونا في البلاد وقال ان التدابير المشددة للاجهزة التنفيذية خلال اعياد نوروز وتنفيذ خطة التباعد الاجتماعي في طهران ساهم في الحد من تفشي فيروس كورونا الى حد ما حيث رافق ذلك تراجع كبير في حجم الاصابات والوفيات.
رقم : 857301
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