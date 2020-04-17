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الجمعة 17 نيسان 2020 ساعة 19:04

أنصار البشير يتظاهرون شرق السودان ويطالبون بإسقاط الحكومة

أنصار البشير يتظاهرون شرق السودان ويطالبون بإسقاط الحكومة
وقال عبد الرحمن أحمد أحد سكان كسلا لفرانس برس عبر الهاتف: “بعد صلاة الجمعة تجمع في وسط المدينة عشرات من أنصار البشير يحملون لافتات كتب عليها ‘الحشد الشعبي’ وهم يهتفون ‘تسقط تسقط يا حمدوك، تسقط تسقط أنت والجابوك’ و’جيش واحد شعب واحد'”.

وقال حامد محمد الذي يسكن كذلك في المدينة عبر الهاتف: “يبدو أنهم كانوا متفقين على مكان المظاهرة فقد وصلوا من شوارع مختلفة رغم أن سوق المدينة مغلق الجمعة إضافة لقرار السلطات بوقف التجمعات”.

سجل السودان 32 إصابة بفيروس كوفيد-19 وفرضت السلطات حظر تجول جزئياً على أن يمد إلى 24 ساعة اعتباراً من السبت.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع الخميس لتفريق تظاهرة مناهضة للحكومة الانتقالية أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في وسط العاصمة الخرطوم.

وفي بيان وقعه العميد عامر محمد الحسن أعلنت القوات المسلحة السودانية أن “المنطقة حول القيادة منطقة عسكرية ممنوع الاقتراب منها وسوف تتخذ القيادة كافة الإجراءات والتدابير اللازمة بما فيها قفل الطرق المؤدية إلى القيادة العامة للقوات المسلحة وما حولها اعتبارا من الجمعة 17 نيسان/أبريل وحتى إشعار آخر”.

ووضع الجيش حواجز خرسانية وأسلاكاً شائكة على مداخل الطرق المؤدية للقيادة العامة في وسط الخرطوم.

في نيسان/أبريل 2019، أطاح الجيش بالبشير الذي حكم البلاد ثلاثين عاماً بعد أشهر من الاحتجاجات واعتصام أمام قيادة الجيش.

وفي آب/أغسطس الماضي وقع العسكريون وتحالف الحرية والتغيير الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير اتفاقا سياسيا تم بموجبه تشكيل حكومة لتدير البلاد في فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات تجرى بعدها انتخابات عامة.

وتتكون السلطة من مجلس سيادي يضم خمسة عسكريين وستة مدنيين ويرأسه الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ومجلس وزراء من المدنيين على رأسه الاقتصادي عبد الله حمدوك الموظف السابق في الأمم المتحدة.

بدأت الاحتجاجات ضد البشير في كانون الأول/ديسمبر 2018 في مدينة عطبرة، على بعد 350 كلم شمال العاصمة بسبب تردي الأوضاع المعيشية.

وبعد مرور عام على إسقاط البشير لم تتحسن الأوضاع الاقتصادية إذ ارتفع معدل التضخم وفق الأرقام الرسمية إلى 72%. كما يعاني السودانيون للحصول على رغيف الخبز إذ ينتظرون لساعات أمام المخابز، كما يقفون ساعات في طوابير من أجل الحصول على الوقود.
رقم : 857302
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