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الجمعة 17 نيسان 2020 ساعة 20:30

اليمن..الكشف عن مشروع الخلية التخريبية التابعة لتحالف العدوان

اليمن..الكشف عن مشروع الخلية التخريبية التابعة لتحالف العدوان
حيث كشف مشروع ما يسمى "المركز الإعلامي للثورة اليمنية" عن قيامهم بإصدار نشرة يومية خاصة بالعاصمة صنعاء، واصدار تقرير إخباري يومي لاهم الاحداث والعناوين الأخبارية، ويتم طباعة وتوزيع هذه الإصدارات والاحصائيات بشكل يومي عبر وسائل التواصل الاجتماعية، ونقاط التوزيع في المحافظات وتصل لأعداد كبيرة.

وكشف المشروع عن تشكيل الخلية لثمان لجان وهي:

1- لجنة الإعلام الجديد: وهي اللجنة المسؤولة عن العمل في شبكات التواصل الإجتماعي، وتقوم بإنجاز المهام التالية: » إدارة الصفحات على شبكة التواصل الإجتماعي. » إعداد حملات منظمة على «فيسبوك» و «تويتر».

2- لجنة المواقع الالكترونية: وهي اللجنة المسؤولة عن إدارة موقع «الربيع نت» و»يمان تيوب». وموقع صوت المقاومة تحت الانشاء.

3- اللجنة الصحافية: هي اللجنة المكونة من صحفيين ومراسلين في كافة محافظات الجمهورية، وتقوم بإنجاز المهام التالية: «إعداد المواد الصحفية » صياغة البيانات والبلاغات » ترجمة المواد الصحفية الى الإنجليزية.

4- لجنة الرصد: هي اللجنة التي ترصد الجرائم والانتهاكات والمعلومات والاخبار والإشاعات وتعد تقارير يومية بها.

5- لجنة الإنتاج: هي اللجنة التي تقوم بالمهام التالية: » انتاج فلاشات, أناشيد , قصائد , زوامل وتقارير » عمل تصاميم للمواد الصحفية و للحملات وللصفحات في التواصل الاجتماعي ورسوم كاريكاتير...الخ » اعداد أفلام وثائقية وتسجيلية » اعداد حلقات وتقارير تلفزيونية. » نشرة انفوجرافيك عن جرائم ميليشيات الحوثي وصالح.

6- لجنة الفعاليات: تتكون من صحفي ومصورين ومصممين وناشطين وتقوم بتغطية اغلب فعاليات الحراك الشعبي وتقوم ب: الإعلان عن الفعاليات وتصويرها وتزويد وسائل الاعلام بصور الفعاليات وبالمواد الصحفية والتلفزيونية لتغطية تلك الفعاليات.

7- لجنة المحافظات: لجنة تقوم بتوجيه الاعلام الحربي وضبط اداءه وفي كل المحافظات وتقوم ب: » الإشراف على إصدارات المحافظات » متابعة أنشطة واخبار المقاومة في المحافظات » التنسيق مع المراسلين في الحملات الإعلامية وتزويدهم بالموجهات » ربط المراسلين بوسائل الإعلام المختلفة.

8- لجنة المال: وهي اللجنة التي تقوم بالإجراءات الإدارية والمالية, وتنفيذ المهام ذات العلاقة بها.

كما أظهر المشروع عن استلام الخلية مبالغ مالية من دول العدوان بإجمالي عشرة مليون وأربعمائة وستون ألف ريال شهرياً كما هو موضح في كشف المشروع مقابل إذاعة ونشر أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة ودعايات مثيرة بقصد إضعاف قوة الدفاع عن الوطن وإضعاف الروح المعنوية في الشعب وتكدير الأمن العام وزرع الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
رقم : 857314
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