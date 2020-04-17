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الجمعة 17 نيسان 2020 ساعة 20:32

الإمارات تحدد آلية للتعامل مع أُسر المتوفين بـ‘‘كورونا‘‘

الإمارات تحدد آلية للتعامل مع أُسر المتوفين بـ‘‘كورونا‘‘
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، عن الدكتور محمد عتيق الفلاحي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، قوله إن هذه المبادرة تهدف إلى الوقوف إلى جانب الأسر التي فقدت أحد أفرادها أو أكثر بسبب كورونا في ظروفها الراهنة، وتخفيف التداعيات الإنسانية التي لحقت بها، والآثار التي خلفتها على حياة بعض الأسر.

وأكد أن الهيئة ستوفر المتطلبات كافة التي تحتاج إليها تلك الأسر، "وتقديم كل ما من شأنه أن يساهم في تعزيز قدرتها على مواجهة ظروف الحياة، وتجاوز محنة الفقد التي لحقت بها".

وأشار إلى أن هيئة الهلال الأحمر "شرعت في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بموضوع الكفالات، وبدأت بالتعاون مع الجهات المختصة حصر الضحايا والمتوفين على مستوى الدولة والتواصل مع أسرهم ودراسة أوضاعهم الاجتماعية والتعرف على احتياجاتهم في المجالات المعيشية والصحية والتعليمية".

وأوضح أن الهيئة بصدد وضع آلية مرنة لضمان سرعة الاستجابة لمتطلبات أسر المتوفين وتلبيتها على الفور، حسب قوله.

وآخر حصيلة للمتوفين في الإمارات، حتى مساء أمس الخميس، بلغت 35 حالة، في حين ارتفع عدد المصابين، وفقاً لوزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، إلى 5 آلاف و825 شخصاً، ووصل عدد المتعافين إلى 1095 حالة.

وحتى لحظة إعداد هذا الخبر (17 أبريل) تجاوز عدد مصابي "كورونا" حول العالم مليونين و183 ألفاً، توفي منهم أكثر من 146 ألفاً، في حين تعافى أكثر من 552 ألفاً، وفق مواقع متخصصة في رصد إصابات ووفيات الفيروس القاتل.

قالت الإمارات، إنها أدخلت تقنية مبتكرة للكشف عن المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) المنتشر في معظم أنحاء العالم
رقم : 857315
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