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الجمعة 17 نيسان 2020 ساعة 20:35

المقاومة الفلسطينية تطالب بحضور لجان دولية لتفقد وضع الأسرى

المقاومة الفلسطينية تطالب بحضور لجان دولية لتفقد وضع الأسرى
في زمن جائحة كورونا غابت الفعاليات المتعلقة باحياء يوم الاسير الفلسطيني في الاراضي الفلسطينية واقتصرت الفعاليات على مؤتمرات تحذر الاحتلال مما قد يصيب الاسرى نتيجة الاهمال الطبي المتعمد من قبل ادارة السجون في كيان الاحتلال، ذوو الاسرى الفلسطينيين يعيشون منذ اشهر حالة من القلق على ابنائهم الذين يقبعون في ظروف حياتية غير طبيعية تزداد خطورتها مع انتشار الوباء ورفض الاحتلال اعطاء اي معلومات حقيقية عن ظروف الاسرى الفلسطينيين.

وقال سكرتير القوى الوطنية والاسلامية الفلسطينية عصام بكر: "نحن نطالب بحضور للجان دولية متخصصة طبية وقانونية للوقف عن كثب على حقيقة ما يجري. نطالب بمعاقبة ومحاسبة اسرائيل كقوة احتلال على ما يجري في السجون وندعو الى ضغد دولي حقيقي من أجل الافراج عن الاسيرات والاطفال وكبار السن والاسرى المرضى كمقدمة للافراج عن كل الاسرى".

في سجون الاحتلال الاسرائيلي ما يزيد عن 5000 اسير فلسطيني اكبرهم سنا يبلغ 81 من العمر واصغرهم طفلا لم يتجاوز 12 من عمره، 700 اسير مريض في سجون الاحتلال بينهم 170 اسيرا يعانون من امراض مزمنه بينهم 24 اسيرا يصارعون مرض السرطان، كذلك يقبع في سجون الاحتلال حوالي 56 امراة فلسطينية، كثير من هؤلاء الاسرى ومن ذويهم يرون الامل بما تملكه المقاومة.

قضية الاسرى جرح نازف في خاصرة الفلسطنيين لم يندمل منذ اكثر من خمسين عاما.
رقم : 857316
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