متخصص يحذر من حدوث هزة ارضية كبيرة في سوريا

وأوضح فلاح أن "ازدياد نشاط حركة الصفائح الأرضية في سوريا في الآونة الأخيرة، وهو ما أدى إلى تتالي الهزات الأرضية، وهي حركة طبيعية للصفائح التكتونية نتيجة لوجود سوريا ضمن نطاق أهم صدع في العالم وهو صدع البحر الميت -أو الفالق السوري الإفريقي –وهو ذو حركة انزياحية نشطة حيث تتحرك الصفيحة العربية على طول هذا الصدع شمالاً بالنسبة للصفيحة الإفريقية بمتوسط سرعة 5 ملم كل عام، وهي في حالة تماس مع صفيحة الأناضول، ليشكل هذا الفالق والصدوع في القشرة الأرضية خطراً مباشرا على سكان تلك المناطق الخاضعة لتأثيرها".



وأشار إلى ظواهر تسبق الزلازل كارتفاع مستوى المياه، وارتفاع الأمواج و الحركات غير الاعتيادية للطيور والحيوانات، وارتفاع المياه في الآبار على طول خط الصدع.



وأكد أن الدرجات التي يبدأ فيها الزلزال بالتأثير في المباني الضعيفة هي 5 درجات وما فوق، ولن يؤثر في المباني المتينة حتى يصل إلى 6 درجات، مضيفاً: يمكن لنا أن نقدر حجم الكارثة التي من الممكن أن تصيبنا إذا ما تعرضنا لخطر زلزالي يفوق 5 درجات علما أن الزلازل التي أصابت الساحل السوري وصلت حتى 4.7 درجات.