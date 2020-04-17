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الجمعة 17 نيسان 2020 ساعة 20:42

لبنانيون في أوكرانيا یطالبون بعودتهم الى البلاد

لبنانيون في أوكرانيا یطالبون بعودتهم الى البلاد
وفي هذا الاطار، أكدت طالبة الطب لينا الكوراني، إبنة بلدة جديدة القيطع العكارية والتي تدرس في اوكرانيا، أن “أكثر من عشرين طالبا لبنانيا أعلنوا الإضراب المفتوح عن الطعام، احتجاجا على إهمال الجهات المعنية اللبنانية لهم وعدم الاستجابة لرغبتهم بالعودة الى الوطن”.

وتساءلت: “لماذا لا تسمح المصارف اللبنانية بتحويل الاموال الى الخارج، طالما أن الحكومة قد سمحت للطلاب اللبنانيين في الاغتراب بذلك وعلى أساس السعر الرسمي للدولار؟”، لافتة الى أن “الطلاب اللبنانيين يعانون من وضع اقتصادي ومادي صعب للغاية ومن ضغط نفسي كبير”.

وناشدت بإسم الطلاب الحكومة ووزارة الخارجية العمل بشكل سريع من اجل تسهيل عودة الطلاب الى بلدهم بأقصى سرعة.
رقم : 857321
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