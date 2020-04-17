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الجمعة 17 نيسان 2020 ساعة 20:47

الكويت تكشف أعداد وجنسيات مصابي كورونا لديها

الكويت تكشف أعداد وجنسيات مصابي كورونا لديها
ونشرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، بياناً بعدد المصابين بفيروس كورنا في البلاد وجنسياتهم.

وتصدر الهنود قائمة المصابين بـ924 إصابة، تلاهم الكويتيون بـ327، فيما حلت بنغلاديش ثالثة بـ 128 إصابة.

وجاء المصريون في المرتبة الرابعة بـ109 إصابة، تبعهم الباكستانيون بـ46 إصابة، فيما سجل الفلبينيون 27 إصابة.

وسجل الإيرانيون 23 إصابة في مقابل 17 إصابة وقعت في صفوف الوافدين من نيبال، و7 إصابات بين المقيمين القادمين من جزيرة سيلان.

وسجل حاملو الجنسيتين السورية والأردنية 6 إصابات لكل منهما، كما أوضحت الوكالة إصابة 6 من المقيميين بطريقة غير قانونية دون تحديد جنسياتهم.

وبحسب البيانات، فقد أصاب الفيروس 4 سعوديين، ومثلهم من لبنان، فيما سجل الصوماليون 3 إصابات حتى اليوم.

كما تم تسجيل 12 إصابة بين الوافدين من الولايات المتحدة والصين والكاميرون والسودان وأفغانستان والعراق، بمعدل إصابتين لكل دولة.

وجاءت 5 دول هي: بريطانيا وكندا وبلغاريا والبرتغال وجزر القمر، في ذيل قائمة المصابين، حيث وقعت إصابة واحدة بين مواطني كل دولة منهم.

وفي وقت سابق اليوم، سجلت الكويت 126 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1658 حالة، كما تم تسجيل حالتي وفاة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 5 حالات.

وحسب أرقام الهيئة العامة الكويتية للمعلومات المدنية لعام 2019، يبلغ عدد سكان الكويت 4.7 ملايين نسمة، 30% منهم مواطنون و70% من الوافدين، بواقع 3.3 ملايين، بينهم 744 ألفاً من العمالة المنزلية.
رقم : 857324
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