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السبت 18 نيسان 2020 ساعة 07:56

تكساس أول ولاية تعلن بدء رفع القيود العامة بسبب كورونا

تكساس أول ولاية تعلن بدء رفع القيود العامة بسبب كورونا
وقال إيبوت، في مؤتمر صحفي، أنه أصدر 3 أوامر تنفيذية ستبدأ عملية "فتح تكساس"، مبينا أنها تقضي باستئناف أنواع معينة من الأنشطة التي تعتبر أنها لا تحمل مخاطر نشر فيروس كورونا وتشكل أقل درجة من التهديد، مشددا في الوقت نفسه، على أن المدارس ستبقى مغلقة حتى انتهاء السنة الدراسية.

وأفاد إيبوت بأنه قرر تشكيل فريق عمل خاص بتطبيق هذه الإجراءات يشمل خبراء طبيين معتبرين وزعماء في القطاعين الخاص والعام لضمان سير العملية بشكل آمن واستراتيجي.

وتتمثل الخطوة الأولى بإعادة فتح المتنزهات اعتبارا من الاثنين لكن شريطة تطبيق متطلبات معينة بينها ارتداء الكمامات الطبية وعدم التكتل في مجموعات تضم أكثر من 5 أشخاص ومنع اقتراب الناس من بعضهم بعضا لمسافة تقل عن 180 سنتيمترا.

والأربعاء سيتم رفع بعض المتطلبات المتعلقة بالقدرات الاستيعابية للمستشفيات وقواعد الحماية الذاتية الخاصة بالموظفين.

ومن المخطط أن تبدأ يوم 24 أبريل عملية إعادة فتح بعض المحلات التجارية مع فرض قواعد خاصة مؤقتة لعملها.

وتعليقا على هذه القرارات، قال حاكم الولاية: "إننا أظهرنا قدراتنا على مواصلة احتواء COVID-19 مع تبني معايير آمنة ستمكننا من بدء فتح تكساس وتجاوز هذه الجائحة".
ويأتي هذا الإجراء بعد أن نشر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إرشادات جديدة حول إعادة فتح اقتصاد الولايات تسمح لبعض حكامها إطلاق هذه العملية قبل 1 مايو حال تسجيل تراجع للجائحة فيها.

وحتى الجمعة سجلت في تكساس 17.2 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بينها أكثر من 400 وفاة.

ويتعرض الرئيس ترامب لانتقادات كبيرة من خصومه السياسيين والناشطين المدنيين بسبب إدارته السيئة لأزمة فيروس كورونا، وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في امريكا حتى الساعة 710 آلاف مصاب، كما وصل عدد الوفيات الى 37158 كأعلى عدد وفيات في العالم.
رقم : 857370
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